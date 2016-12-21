Панама, 21 декабря, 2016, 15:16 — ИА Регнум. В Панаме отмечают двадцать седьмую годовщину военного вторжения США. В официальных мероприятиях принимают участие представители правительства Панамы и родственники погибших.

Department of Defense Американское вторжение в Панаму. 1989

Военное вторжение США в Панаму (Операция «Правое дело») началось 20 декабря 1989 года. Боевые действия были завершены утром 25 декабря, через пять дней. США официально мотивировали это вторжение защитой жизни 35 тысяч американских граждан и «восстановлением демократии» в Панаме. Это была первая в истории интервеция США, в качестве обоснования которой правительство США использовало лозунги «восстановления и сохранения демократии».

В декабре 2007 года Национальная ассамблея Панамы приняла решение сделать 20 декабря национальным Днём памяти жертв вторжения. 20 декабря в Панаме ежегодно проходит траурный марш («La Marcha Negra») в память жертв вторжение. В Панаме работает комиссия, чтобы установить правду о том, что произошло во время агрессии.

Участники прошедшей 20 декабря «Чёрной манифестации» выступили с требованием потребовать компенсации от правительства США жертвам военного вторжения.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый год в Панаме проходит также серия патриотических мероприятий, посвященных годовщине массового убийства панамской молодежи, совершенного военными США. 9 января 1964 года около двухсот учащихся и студентов с флагом Панамы прошли маршем вдоль зоны Панамского канала. И попытались водрузить панамский флаг на горе Анкон в столице страны. Это была демонстрация против присутствия военной базы США на территории Панамы. На мирное шествие молодых людей, большинство из которых не достигло совершеннолетия, военные США ответили огнем. Сотни студентов были ранены, 23 человека убиты. В память о тех событиях воздвигнут монумент «Героям панамской нации». В честь павших от рук американских военных на Панамском канале власти страны учредили День мучеников.