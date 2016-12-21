Волгоград, 21 декабря, 2016, 15:14 — ИА Регнум. В Волгограде полиция изъяла 2,5 тыс. бутылочек спиртосодержащей продукции объемом по 100 грамм. По информации регионального ГУ МВД, товар находился на складе на проезде Нефтяников в Дзержинском районе.

Виктор ГИЛИЦКИЙ Настойка боярышника

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Иркутяне массово жалуются на продажу алкоголя в киосках и павильонах

Каких-либо подтверждающих безопасность продукции для жизни и здоровья документов владелец предоставить не смог. В основном, среди изъятого — косметические лосьоны «Боярышник», «Хлебный», а также пищевая добавка-ароматизатор спиртосодержащий «Пшеничная», пишет «V.1». По данным правоохранителей, продукция поступила в из республики Северная Осетия, «Боярышник» был произведен в Беслане.

Напомним, после трагедии в Иркутске, где концентрат для ванн «Боярышник» унес жизни более 60 человек, во всех регионах России начались внеплановые проверки и массовые рейды по местам реализации спиртосодержащей продукции.

Подробнее: Все места продажи спиртосодержащих жидкостей в Астрахани подвернут проверкеКак сообщало ИА REGNUM, в связи с массовым отравлением «Боярышником президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений. Так, поручено ввести лицензирование и обязательную маркировку спиртосодержащей продукции, подготовить изменения в ставки акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию для снижения спроса на суррогаты алкоголя, а также усилить наказание за нарушения и преступления в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. Одновременно поручено ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами.