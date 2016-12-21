Париж, 21 декабря, 2016, 15:13 — ИА Регнум.



U.S. Army Солдат французской армии

Президент Франции Франсуа Олланд подчеркнул 21 декабря, что оборонный бюджет страны достаточен, однако в будущем потребуются «дополнительные усилия», сообщает Figaro.

С таким заявлением Олланд выступил перед журналистами, указавшими на запрос главы генерального штаба Пьера де Вилье о «прогрессивном увеличении оборонного бюджета» до двух процентов взамен нынешних 1,77%. Глава государства подчеркнул, что в течение его президентского срока оборонный бюджет Франции уже увеличивался.

По словам Олланда, Франция на сегодняшний день распологает всем необходимым для достижения своих целей, однако в будущем годы нужно будет сделать «дополнительные усилия»: