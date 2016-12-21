Сургут, Югра, 21 декабря, 2016, 15:11 — ИА Регнум. В югорском Сургуте вынесен приговор в отношении воспитателя реабилитационного центра «Добрый Волшебник», которая сломала руку ребёнку-инвалиду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колючая проволока

Напомним, 16 мая широкое распространение в СМИ получила запись с камер видеонаблюдения реабилитационного центра города Сургута «Добрый Волшебник» для детей с ограниченными возможностями. На видео снято, как воспитательница учреждения, силой удерживая слепого, страдающего ДЦП ребенка за руки, который отказывался от кислородного коктейля. Тем самым нанесла ему травму — перелом правой плечевой кости.

Суд приговорил воспитателя к наказанию в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») и п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

В ходе расследования изъята и осмотрена вся служебная документация реабилитационного центра. За месяц следствия допрошено более 130 человек, в числе которых родители детей, посещавших отделение дневного пребывания реабилитационного центра, сотрудники центра и другие лица, обладающие значимой для следствия информацией.

Отметим, что ранее было завершено расследование уголовного дела в отношении социального педагога учреждения, обвиняемого в нанесении ребенку побоев. Данное дело также направлено в суд. Бывшая заведующая отделением реабилитационного центра приговорена к штрафу в 20 тыс. рублей за халатность.