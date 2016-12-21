Тула, 21 декабря, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Отправка новогодних подарков тульским десантникам состоялась 21 декабря на территории штаба 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

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Подарки для военнослужащих были подготовлены правительством региона.

«Мы наших тульских десантников любим, ценим, уважаем. От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина поздравляем военнослужащих с наступающим Новым годом и передаём им подарки», — сказал первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.

Заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии по работе с личным составом Алексей Быков сообщил, что подарки отправятся военнослужащим дивизии, которые встретят Новый год в пунктах постоянной дислокации.

Для личного состава подготовлены предметы первой необходимости, сладкие подарки, в том числе, тульские пряники.