Ставрополь, 21 декабря, 2016, 15:00 — ИА Регнум.



Urosario.edu.co Долг

В Ставропольском крае за ноябрь 2016 года долг по заработной плате вырос на 2,9% и составил 4,2 млн рублей.

Это задолженность крупных и средних предприятий по обследуемым видам экономической деятельности. Вся задолженность в Ставропольском крае сформирована из-за отсутствия собственных средств у предприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

Отмечается, что задолженность по зарплате в сельскохозяйственной сфере, охоте, лесозаготовках и обрабатывающих производствах на 1 декабря 2016 года у Ставрополья отсутствует.

Как сообщалось ранее ИА REGNUM, на 1 декабря 2016 года задолженность по заработной плате в целом по России составила 3 млрд 850 млн рублей и за месяц увеличилась на 60 млн рублей или 1,6%.

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Это долг перед 71 тыс. человек. Из них 42% — работники обрабатывающих производств; 28% — строительства; 9% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 5% — производства и распределения электроэнергии, газа и воды; 4% — деятельности в области научных исследований и разработок; 3% — добычи полезных ископаемых.

Долг по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 декабря 2016 года составил 3,76 млрд рублей или 97,6% общей суммы просроченной задолженности. За месяц она увеличилась на 62 млн рублей или 1,7%.

В прокуратуре Ставрополья ранее озвучивалось, что за 9 месяцев 2016 года в крае было выявлено более 7 200 нарушений в сфере оплаты труда, 322 лица привлечены к административной ответственности.

В суды направлено около 2,5 тыс. исков о взыскании заработной платы на общую сумму более 18 млн рублей. В отношении руководителей фирм возбуждены четыре уголовных дела по фактам невыплаты свыше трех месяцев заработной платы.