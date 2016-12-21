Махачкала, 21 декабря, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Больше 58 тонн сельскохозяйственной продукции задержано на государственной границе РФ в Дагестане. Задержанные сельхозтовары являются подкарантинной продукцией, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе Управления Россельхознадзора по республике.

ejaugsburg Мандарины

Среди них 20 тонн мандаринов и апельсинов из Турции, более 20 тонн мандаринов, апельсинов и лимонов из Грузии, а также свыше 18 тонн киви из Ирана. В сопроводительных документах на продукцию содержались недостоверные сведения. Это послужило основанием для признания недействительными фитосанитарных сертификатов на товар. Владельцы грузов были привлечены к административной ответственности за нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре сотрудники дагестанского управления Россельхознадзора задержали на российско-азербайджанской границе более 17 тонн зараженной айвы. В грузе было обнаружено вредное для плодоовощной продукции насекомое — восточная плодожорка.

Хозяин продукции был привлечен к ответственности за нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции. Всего по итогам месяца дагестанские специалисты предотвратили более 105,4 тонн подкарантинного груза из Азербайджана, Индии и Ирана.

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