Липецк, 21 декабря, 2016, 14:49 — ИА Регнум. В Липецке предпринимателя, который под видом косметических лосьонов продавал разбавленный водой этиловый спирт, обязали выплатить штраф в 10 тысяч рублей за нарушение правил продажи этилового спирта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики.

Msk.pulscen.ru Лосьен «Витасепт»

В киоске бизнесмена Мустафы Аширова изъяли 365 бутылочек лосьона с экстрактом боярышника, лосьона «Витасепт» и тоника «Медового». Экспертиза показала, что никаких экстрактов в «лосьонах» нет, они являются смесью этилового спирта и воды — то есть рассчитана такая продукция не на косметические цели, а для приема внутрь. Арбитражный суд признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Всего областным управления потребрынка было возбуждено четыре административных дела по факту реализации этилового спирта. В ходе рейдов специалисты изъяли около 684 флаконов различных настоек. Суд над Ашировым стал первым, впереди — еще три судебных разбирательства.

По данным прокуратуры, в 2016 году в регионе было выявлено 301 нарушение в сфере реализации спиртосодержащей продукции, в целях устранения которых внесено 38 представлений, возбуждено 76 дел об административном правонарушении, в суд предъявлено 11 исковых заявлений и возбуждено два уголовных дела.

Из-за событий в Иркутске, где из-за отравления спиртосодержащими жидкостями «двойного назначения» погибли люди, контроль за продажей настоек в Липецке обещают усилить. Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе эта работа уже проводится довольно активно, особенно после того, как в продуктовых магазинах Липецка начали продавать так называемые «фанфурики» — спиртосодержащие лосьоны или настойки. Горожане жалуются, что они продаются в вендинговых автоматах, а это значит, что их свободно могут купить несовершеннолетние, а также на них не распространяется ограничение на продажу в вечернее и ночное время. Продукцией «двойного назначения» их называют не просто так — подобная продукция пользуется спросом у лиц, страдающих от алкогольной зависимости. При этом в качестве «напитка» она представляет опасность для здоровья и жизни.