Москва, 21 декабря, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Московский окружной военный суд огласит приговор бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой, обвиняемой в попытке вступить в ряды террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 22 декабря. На заседании 21 декабря девушка признала свою вину и раскаялась в содеянном, передает ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Варвара Караулова

В ходе заседания девушка, сменившая имя на Александру Иванову, расплакалась и попросила прощения у своих родителей, сотрудников спецслужб и всех, кто старался ей помочь. Она рассказала, что не хотела воевать на стороне террористов и не готовилась к этому.

«Я страдала от этого, сейчас я это прекрасно понимаю, я осознала это только после того, как нас остановили на границе — все это было большой ошибкой, и поэтому я вернулась добровольно домой», — сообщила она.

Несмотря на целый год, проведенный в СИЗО, девушка рада, что «все так сложилось», так как, по ее словам, она жива, здорова, у нее есть будущее. Она пояснила, что хотела отправиться в Сирию из-за любви к мужчине, с которым переписывалась, а не потому, что он был членом экстремистской организации. По ее словам, этот человек унижал и обманывал ее. «Это любовь была больная и неадекватная», — сказала девушка.

Как сообщил на заседании председательствующий судья Александр Абабков, приговор Карауловой будет объявлен 22 декабря в 14:00. Ранее сторона обвинения просила для девушки 5 лет заключения. Кроме того, бывшую студентку могут оштрафовать на 150 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Караулова была помещена в СИЗО «Лефортово» в конце октября 2015 года. Она обвиняется в попытке вступить в ряды террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По версии следствия, а мае 2015 года студентка улетела в Стамбул, чтобы отправиться в Сирию по приглашению мужчины, с которым общалась в Сети. 4 июня Караулова и еще 12 граждан РФ были задержаны на турецко-сирийской границе. Студентку вернули в Москву, а в октябре арестовали ее вербовщиков.

Читайте также: Караулова рассказала о переписке с вербовщиком