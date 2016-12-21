Казань, 21 декабря, 2016, 14:44 — ИА Регнум. В Кукморе (Татария) проводится прокурорская проверка причин и условий массовой госпитализации учащихся многопрофильного лицея №2 имени Булатова. Общее число госпитализированных достигло 25 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

mammela Макароны

Так, ночью 20 декабря в местную больницу госпитализированы 14 несовершеннолетних в возрасте 8−17 лет с подозрением на кишечную инфекцию. Позже были госпитализированы еще 10 детей и один взрослый. Их состояние здоровья оценивается как средней тяжести.

Отмечается, что организацию питания в лицее осуществляет администрация учебного заведения.

Прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора Татарии с выездом в лицей проверяет обеспечение контроля за техно­логией приготовления пищи, качества используемого сырья, сроков и условий хранения и использования сырья, полуфабрикатов, а также производственного контроля соблюдения работниками пищеблока санитарных требований и правил личной гигиены.

По данным республиканского СУ СКР, 19 декабря дети ели в школьной столовой макароны, яйца и морковь по-корейски. В настоящее время пробы продуктов направлены на экспертизу.

Следователи начали доследственную проверку обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.