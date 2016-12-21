Москва, 21 декабря, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Органы государственного жилищного надзора наделяются полномочиями по проверке нормативов потребления коммунальных ресурсов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, соответствующий закон приняла Госдума сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

Согласно закону, органы Госжилнадзора будут проверять установленные нормативы на предмет их соответствия требованиям к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов и услуг, а также условиям и методам установления подобных нормативов. В рамках предоставленных полномочий органы Госжилнадзора будут сверять действующие нормативы потребления коммунальных ресурсов и услуг, утвержденные уполномоченными органами власти субъекта РФ, на их соответствие утвержденным правительством РФ правилам.

В случае выявления фактов нарушений требований к установлению этих нормативов орган Госжилнадзора получает право выдавать предписания об их устранении.

Закон также определяет состав платы за коммунальные услуги, в случае непосредственного управления многоквартирным домом (МКД) собственниками помещений и в случаях, когда ими не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован. В состав платы в этом случае входят плата за холодную воду, за горячую воду, электроэнергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод.

Согласно закону, сведения об МКД, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат, подлежат размещению лицензиатом в ГИС «ЖКХ». Состав сведений, подлежащих размещению в системе, устанавливается Минкомсвязи совместно с Минстроем России.

Срок начала размещения в ГИС «ЖКХ» информации и документов продлевается с 1 января 2017 года до 1 июля 2017 года (для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — до 1 июля 2019 года). Закон также устанавливает обязательное требование о размещении в ГИС «ЖКХ» информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, идентичной информации в платежном документе, представленном потребителю ЖКУ на бумажном носителе. В противном случае такой платежный документ считается непредставленным в соответствии с требованиями законодательства.

В ходе обсуждения депутаты отклонили поправку о том, чтобы контроль за действующими нормативами потребления на муниципальном и региональном уровне осуществлялась Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Как сообщил зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»), на сегодня ФАС не готова взять на себя такие полномочия на региональном и муниципальном уровне.

Как подчеркнул Качкаев, в постановлении о принятии закона депутаты обратили внимание правительства на нарушение сроков на нарушение срока перехода к полноценному функционированию ГИС «ЖКХ» и предложили правительству обеспечить предоставление итогового доклада до 1 июля о вводе ГИС «ЖКХ» в промышленную эксплуатацию.

«Вы получите кучу обращений по поводу платы за общедомовые нужды (ОДН), которые будут теперь включены в плату за ремонт и содержание — часть будет платить по счетчику и часть по нормативу», — сказал Алексей Куринный (КПРФ), отметив, что появляется конфликт интересов, поскольку проверяющий нормативы жилищный инспектор является подчиненным губернатора, решениями которого эти нормативы устанавливаются. «Мало найдется губернаторов — идиотов, которые назначат человека, который будет мешать проводить соответствующую политику, точно также будут визироваться все эти нормативы, неизвестно откуда взявшиеся и неизвестно как рассчитанные», — сказал он, подчеркнув, что проверяющие нормативы чиновники не должны быть встроены в систему исполнительной власти.