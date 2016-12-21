Чебоксары, 21 декабря, 2016, 14:39 — ИА Регнум. В Чувашии 20 декабря вступило в законную силу постановление Ленинского районного суда Чебоксар об отказе следствию в продлении домашнего ареста экс-полпреду республики при президенте РФ Леониду Волкову. Прокуратура Ленинского района не стала обжаловать решение в Верховном суде Чувашии, посчитав решение суда об освобождении из-под домашнего ареста законным и обоснованным, сообщил ИА REGNUM адвокат Евгений Райков.

Из письма Леонида Волкова президенту Владимиру Путину, стр. 1-2

Между тем, Леонид Волков написал третье письмо президенту России Владимиру Путину. Новое обращение главе государству заняло 15 страниц, в них бывший полпред Чувашии акцентирует внимание том, что уголовное дело в отношении него «полностью состоит из абсурдов», выделив 13 таких эпизодов.

«Первый абсурд — основанием помещения меня под домашний арест стало ходатайство следователя о том, что я нарушил условия подписки о невыезде «путем написания жалоб и заявления ходатайств исключительно для противодействия следствию с целью избежания уголовной ответственности», — отмечает экс-полпред Чувашии.

К категории «абсурдов» он относит и инкриминируемое ему хищение 1,6 млн рублей премиальных за годы работы в должности, напоминая, что действующая система оплаты существовала до него, при этом в самой Чувашии «не было единого подхода» к премированию руководителей органов исполнительной власти. Абсурдной Леонид Волков считает и инкриминируемую ему схему хищения средства, якобы разработанную «в течение первых 5 рабочих дней» с момента вступления в должность, и затягивание рассмотрения жалобы на законность возбуждения дела, и то, что жалоба на «незаконные действия следователя» «самим же следователем рассмотрена».

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Абсурдным он считает инкриминируемую ему как растрату выделение средств на проведение общественно-культурных мероприятий в Москве — в частности, открытие чувашского культурного центра (на 10 тыс. рублей), возложение 120 гвоздик в Центральном музее Великой Отечественной войне на Поклонной горе в рамах празднования 70-летия Победы (на 6 тыс. рублей), поздравление фронтовика, легендарного композитора Андрея Эшпая (на 5 тыс. рублей), расходы на букеты цветов, подаренные потомкам Василия Чапаева и Бориса Бабочкина (на 10 тыс. рублей), юбилейный вечер памяти Геннадия Айги (на 4 тыс. рублей), вечер в честь 125-летия основоположника чувашской поэзии К.В. Иванова (на 5 тыс. руб.).

«Всего же за 4 года моей работы было проведено 90 общественно-культурных мероприятий, встреч и поздравлений, на которые потрачено 179 тыс. рублей (в среднем 2 мероприятия в месяц и 2 тыс. рублей на одно мероприятие)», — говорится, в частности, в письме.

Говоря в целом об абсурдности обвинения, Леонид Волков напоминает и об абсурдности постановлении липецкого судьи, от которого у президента Владимира Путина «волосы оставшиеся дыбом встают». «С огромным интересом 8 декабря 2016 года посмотрел заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Вы очень правильно обратили внимание на постановление липецкого судьи о том, «что человек совершил преступление путем написания заявления в прокуратуру». Но, к огромному сожалению, такой абсурд и для Чувашской Республики — не исключение, а системное явление. Именно это подтверждает и уголовное дело против меня, которое полностью состоит из абсурдов!», — считает Леонид Волков.

Напомним, 8 декабря Владимир Путин, комментируя один из документов, составленных работниками судебной системы, зачитал фрагмент из постановления суда. «В постановлении суда написано: такой-то, фамилия, и дальше — «совершил [преступление] путём написания заявления в Липецкую облпрокуратуру», — процитировал глава государства. Комментарий президента был категоричен: «От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли?».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Леонид Волков отстранён от должности 30 мая 2016 года. Бывшего члена чувашского правительства подозревают в незаконном получении премиальных за все четыре года работы. Сам Волков настаивает на том, что уголовное дело возбуждено «незаконно при отсутствии какого-либо состава преступления», а действующая система оплаты труда в полпредстве существовала задолго до его прихода на эту должность — с декабря 2006 года. И его предшественник на посту получал зарплату и премию по той же системе. Он написал два обращения президенту РФ Владимиру Путину, в котором говорит о «коррупционной составляющей руководства» Чувашии.

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