Ставрополь, 21 декабря, 2016, 14:34 — ИА Регнум.



Татьяна Яблонская. Хлеб. 1949

Ставропольский край и Кубань к 1 декабря 2016 года собрали самые большие запасы зерна в России.

Ставропольский край запас к декабрю 2016 года 4,5 млн тонн зерна. Это на 28,5% больше, чем к такому же периоду 2015 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ставропольстате.

В Краснодарском крае запасы зерна составили 4,8 млн тонн, что почти соответствует прошлогоднему показателю. Еще в одном крупном аграрном регионе — Ростовской области запасено 3,18 млн тонн зерна, с ростом в 26,8% к прошлогоднему показателю.

В остальных регионах России запасы зерна намного ниже.

На Ставрополье из общего числа запасов, 2,85 млн тонн находится в крупных и средних сельскохозяйственных организациях, еще 1,68 — в заготовительных и перерабатывающих. На Кубани это соотношение составляет 2,9 млн тонн на сельхозпредприятиях против 1,9 млн тонн в заготовительных и перерабатывающих организациях.

В целом по России, по данным Ставропольстата, запасы зерна к началу декабря 2016 года составили 45 млн тонн зерна или на 4,5 млн тонн (на 11,1%) больше, чем на 1 декабря 2015 года.

По сравнению с 1 декабря 2015 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились на 2,7 млн тонн (на 10,7%), в заготовительных и перерабатывающих организациях — на 1,76 млн тонн (на 11,7%).