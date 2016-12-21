Москва, 21 декабря, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ утвержден порядок предоставления субсидий для поддержки несырьевого экспорта. Средства субсидии будут использованы на создание региональной инфраструктуры акционерного общества «Российский экспортный центр», сообщается на сайте правительства РФ.

Alex-V Рубли

В целях реализации поставленных задач по увеличению объёмов несырьевого экспорта, в первую очередь товаров высокой степени обработки, высокотехнологичной и инновационной продукции и услуг, в федеральном бюджете на 2016 год предусмотрено предоставление субсидии для обеспечения становления национального института поддержки экспорта «Российский экспортный центр» в объёме 732 млн рублей.

Средства будут использованы АО «Российский экспортный центр» на создание региональной инфраструктуры в целях поддержки экспорта, торговых домов за рубежом, на размещение российской продукции на международных электронных торговых площадках, на продвижение российских товаров в соответствии со стратегическими приоритетами российской внешнеэкономической политики.