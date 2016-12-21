Ла-Пас, 21 декабря, 2016, 14:26 — ИА Регнум. ООН объявила 2019 год Международным годом языков коренных народов.

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Одним из первых это решение поддержал президент Многонационального государства Боливия — Эво Моралес. Более половины населения этой страны — это индейцы (в основном, кечуа и аймара), почти треть — метисы, и около 15 процентов — белые. В Боливии 37 языков объявлены официальными государственными языками.

Глава Боливии знаменит своим высказыванием: «Перед тем, как решение примет гринго, его должен принять индеец», сообщало ранее TeleSur. Отметим, что гринго (от исп. griego — грек) — в Латинской Америке презрительное название неиспаноязычного (либо непортугалоязычного) иностранца, особенно, из США.

Именно активность главы Боливии способствовала принятию решения об объявлении Международного года языков коренных народов. Ранее, как сообщает Prensa Latina, при участии Боливии ООН приняла в 2007 году Декларацию о правах коренных народов, в 2009 году установила дату 22 апреля как Международный день Матери-Земли. В 2013 году ООН объявила доступ к воде правом человека и провозгласила 2013 год Международным годом киноа (псевдозерновая культура, важнейший вид пищи у индейцев).