Вашингтон, 21 декабря, 2016, 14:25 — ИА Регнум.



Fry1989 Флаг ФБР

У ФБР не было законных оснований возобновлять дело о проверке электронных писем Хиллари Клинтон за две недели до дня выборов, заявил федеральный судья, который постановил предать огласке документы бюро, связанные с расследованием в отношении бывшей первой леди, сообщает The Independent.

После того как федеральный судья постановил сделать проставление на обыск доступным для общественности, юрист Рандоль Шёнберг, подавший запрос на получение доступа к документам, обрушился с критикой на ФБР, заявив, что у них не было законных оснований для возобновления расследование в отношении бывшей первой леди. По его словам, он был в шоке от того, что увидел в документах.

«Я не увидел ничего в этом постановлении на обыск, что могло бы считаться законным основанием», — отметил он.

«Не было ничего, что бы могло вызвать у кого бы то ни было подозрения, что на ноутбуке [Энтони Винера] было что-то, что бы ФБР еще не проверило и не установило, что эта информация не является доказательством преступления», — подчеркнул он. «Ничего, что бы свидетельствовало о том, что среди переписки будет что-то, кроме регулярной переписки между Клинтон и её многолетней помощницей Хумой Абедин».

В свою очередь, бывший официальный представитель предвыборного штаба Клинтон Брайан Фэллон осудил проверку после предания постановлений огласке.

«Раскрытые документы в отношении электронной переписки Хумы свидетельствую о том, что вмешательство [директора ФБР Джеймса] Коми в выборы было абсолютно не обоснованно, как мы и предполагали сначала», — заявил он.

Демократы, в том числе Хиллари Клинтон, не раз заявляли, что неожиданная победа Дональда Трампа связана с письмом, которое директор ФБР направил в Конгресс. В нем говорилось, что его ведомство начинает очередное расследование в отношении Клинтон.