Воронеж, 21 декабря, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В Воронежской области готовится к передаче в суд уголовное дело в отношении 61-летнего бывшего врача-нейрохирурга нейрохирургического отделения Воронежской городской клинической больницы скорой помощи №10. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская, бывший врач обвиняется в неоказании помощи больному.

Svopi.ru За решеткой

По данным следствия, 25 июля прошлого года, в 13:05 в приемное отделение больницы был доставлен 27-летний мужчина, получивший серьезные травмы в ДТП. В течение почти суток, с 13:25 25 июля до 09:20 26 июля лечащий врач не осмотрел больного, не назначил анализы, УЗИ и лечение.

Мужчина скончался в больнице. Согласно комплексной судебно-медицинской экспертизе смерть мужчины наступила от тупой травмы живота с разрывами тощей кишки, осложнившейся развитием разлитого фибринозно-гнойного перитонита, эндотоксического шока, ДВС-синдрома.

Согласно данным экспертизы, лечение травмы органов брюшной полости (разрывов тонкого кишечника) было начато спустя почти сутки с момента травмы и более 19 часов — после поступления пациента в больницу.

«Несвоевременная диагностика и лечение травмы в данном случае обусловлено недостатками медицинской помощи, имевшими место на первоначальном ее этапе. Между бездействием врача-нейрохирурга и наступлением неблагоприятного исхода (смерти пациента) имеется необходимая причинно-следственная связь», — пояснили в СКР.

Обвиняемый в ходе предварительного следствия свою вину не признал. Однако, пояснили СКР, собранных доказательств достаточно для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 124 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.