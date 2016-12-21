Москва, 21 декабря, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В ходе проведения ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, перенесенной на 23 декабря, будут предприняты традиционно высокие меры безопасности. Об этом 21 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, на этом мероприятии, как и в ходе всех достаточно массовых акций, меры по обеспечению безопасности будут соответствовать текущему моменту. Отвечая на вопрос о том, будут ли предприняты дополнительные меры в связи с убийством в Турции российского дипломата Андрея Карлова, Песков не стал высказываться однозначно.

«Здесь я не могу сказать, они (меры безопасности) на мероприятиях с участием главы государства обеспечиваются, конечно, по высшему разряду», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин принял решение о переносе большой ежегодной пресс-конференции с 22 на 23 декабря. На 22 декабря намечено прощание с российским послом в Турции Андреем Карловым, погибшим 19 декабря от рук убийцы. По словам Пескова, глава государства примет участие в траурных мероприятиях.