Ростов-на-Дону, 21 декабря, 2016, 14:19 — ИА Регнум.



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Сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев провел встречу с руководителями дипломатических представительств и выразил соболезнования МИД России и всему дипломатическому сообществу в связи с гибелью посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 21 декабря.

Градоначальник напомнил, что все государства и муниципалитеты, участвующие в дипломатических связях, должны соблюдать принципы Венской конвенции 1963 года о консульских отношениях. Городские власти всегда готовы оказывать содействие в обеспечении безопасности пребывания на территории Ростова-на-Дону дипмиссий.

«В непростых геополитических условиях важно не только сохранять контакты с коллегами, но и налаживать новые связи с партнерами. Мы открыты для делового общения и взаимовыгодного сотрудничества. Наша цель — иметь как можно больше равноправных партнеров, как на Западе, так и на Востоке», — отметил Кушнарёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 19 декабря в Анкаре. Во время выступления российского посла на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в него выстрелил вооруженный мужчина. Андрей Карлов был смертельно ранен. Убийцей оказался экс-полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он был убит на месте происшествия.

В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Накануне из Москвы в Анкару вылетела спецгруппа из 18 человек, чтобы принять участие в расследовании обстоятельств преступления. На данный момент уже арестовано 13 человек.

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