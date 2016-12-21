Москва, 21 декабря, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Переговоры в преддверии президентских выборов США между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Бараком Обамой, о которых сообщал телеканал NBC, действительно происходили. Лидеры стран беседовали по закрытой линии связи. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 21 декабря.

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«Это обычная закрытая линия связи, которую главы государств используют для телефонных переговоров», — пояснил Песков.

По словам представителя Кремля, Москва имеет такие закрытые линии связи с рядом государств. По закрытой линии связи проводятся секретные переговоры.

Песков отметил, что об угрозе кибератак со стороны России Обама заявлял неоднократно, в том числе и на переговорах с российским президентом. Однако с его стороны не было предъявлено ни малейших доказательств. Эти обвинения голословны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря американский телеканал NBC со ссылкой на осведомлённые источники заявил, что американские власти использовали экстренную линию связи с Москвой 31 октября, чтобы предупредить российское руководство об ответственности за кибератаки во время президентских выборов в США. «Мы будем оценивать действия России, исходя из этих стандартов», — сообщили в Вашингтоне.