Архангельск, 21 декабря, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В следующем, 7-м созыве Архангельского областного Собрания депутатов количество депутатского корпуса сократится с нынешних 62 до 47 народных избранников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АОСД.

Aosd.ru В Архангельском областном Собрании депутатов

Соответствующее решение принято во втором чтении на открывшейся сегодня очередной сессии Архангельского областного Собрания депутатов. Депутаты внесли изменения в Устав Архангельской области и в областной закон «О выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов». В первом чтении вопрос был рассмотрен еще в июне 2014 года.

Депутаты областного Собрания избираются по пропорциональной основе, т. е. в нынешнем созыве 31 человек избран по одномандатным округам и 31 — по партийным спискам. Пропорциональным принцип будет сохранен — изменится лишь количество избираемых депутатов. В 7-й созыв, выборы которого состоятся в 2018 году, будет избрано 24 депутата по одномандатным округам и 23 депутата по спискам политических партий.

«Сокращение депутатского корпуса не отразится на качестве или количестве принимаемых решений, — прокомментировал изменения в Устав Архангельской области председатель Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов. — На сегодняшний день в Архангельске самый многочисленный депутатский корпус на всем Северо-Западе страны. Принимая подобное решение, мы исходили из соображений экономии бюджетных средств, направляемых на содержание и деятельность депутатов. Федеральное Собрание Российской Федерации предельно четко расставляет новые приоритеты в работе органов законодательной и представительной власти».

За внесение изменений в Устав Архангельской области, предусматривающих сокращение депутатского корпуса Архангельского областного Собрания депутатов с 62 до 47 человек, проголосовало 47 депутатов.

Отметим, что не все верят, что такие меры позволят сократить финансовые расходы на народных избранников. Ранее депутаты поднимали вопрос о сокращении заработной платы депутатам, работающих на постоянной основе. Это предложение не нашло отклик среди парламентеров.