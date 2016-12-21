Калуга, 21 декабря, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Калужское гетто стало первым, освобождённым Красной Армией еврейским гетто в Европе. В 20 числах ноября 1941 года всех евреев Калуги фашисты согнали в так называемый «Кооперативный посёлок». Когда в конце декабря Красная Армия освободила Калугу, немцы, покидая город, подожгли посёлок и расстреляли 11 человек. Около двух тысяч красноармейцев погибло в тех боях при освобождении Калуги.

Фото калужской еврейской общины На конференции выступила узница еврейского гетто

Как сообщили 21 декабря корреспонденту ИА REGNUM в еврейской общине Калуги, в городской синагоге состоялась конференция, посвященная 75-летию этого события. В конференции приняли участие руководитель управления архивов Калужской области кандидат исторических наук Майя Добычина, председатель президиума общероссийской общественной организации «Еврейская организация узников фашистских концлагерей и гетто «Руф» Арон Зусьман, представители калужской городской еврейской общины.

Собравшиеся с интересом выслушали рассказ узницы калужского гетто Галины Михайловны Гебрук, которая подробно рассказала о печальных событиях 75-летней давности. Во время оккупации Калуги в 1941 году фашистами было согнано в гетто порядка 155 жителей города — евреев по национальности, из них 64 ребенка, остальные — старики и женщины. Фашисты издевались над людьми, держали в холоде, выгоняли на тяжелейшие работы, нещадно эксплуатировали детский труд. Одного пожилого мужчину облили бензином и прилюдно подожгли. Впрочем, полностью уничтожить гетто гитлеровцам не удалось из-за того, что красноармейцы освободили Калугу.

Как ранеесообщало ИА REGNUM, в вышедшей в калужском издательстве «Гриф» книге кандидата исторических наук Майи Добычиной «Еврейское гетто в Калуге» раскрывается одна из мало изученных страниц истории Калуги периода немецко-фашистской оккупации — история существовавшего в городе в конце 1941 года еврейского гетто. В основу исследования положены выявленные в Государственном архиве Калужской области документы и опубликованные материалы.

Достоинством книги является то, что в ней с подробными комментариями приведены тексты подлинных архивных документов, а также воспоминания бывших малолетних узников. В книге сообщается общая численность калужского гетто, рассказывается об условиях труда и быта узников, на конкретных примерах показано отношение калужан к своим знакомым и друзьям, оказавшимся за колючей проволокой.

Администрация Калужской области поддержала инициативу калужской еврейской общины установить в городе памятник погибшим во время войны узникам гетто. Предварительно местом установки памятника выбрана Золотая аллея в Калуге, где уже находится памятник жертвам репрессий. Рассматривается вопрос о том, чтобы объявить сбор средств на изготовление эскиза, макета и установку памятника.