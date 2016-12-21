Хельсинки, 21 декабря, 2016, 14:01 — ИА Регнум. В Финляндии выбрали первых участников эксперимента по внедрению системы безусловного базового дохода. Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle со ссылкой на Организацию социального страхования (Kela).

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Из 175 тыс. финнов в возрасте от 25 до 58 лет, получивших пособие по безработице в ноябре этого года, по жребию были выбраны 2 тыс. человек. В течение двух лет они будут получать ежемесячно 560 евро базового дохода — вместо пособия по безработице, средний размер которого после вычета налогов составляет примерно ту же сумму.

Цель эксперимента финского правительства — выяснить, побуждает ли дополнительный доход в размере 560 евро устраиваться на работу. Участие в эксперименте является обязательным. Ранее сообщалось, что если эксперимент будет признан удачным, правительство будет добиваться безвозмездных выплат для всего населения страны.

Напомним, ряд финских экспертов критикуют эксперимент властей по введению базового дохода. Финский политик, член городского совета города Хельсинки Осмо Сойнинваара называет предлагаемую правительством схему «глупой» и «возмутительно дорогой». По его мнению, введение базового дохода вызовет дефицит бюджета размером до 15 млрд евро, если эксперимент будет реализован в крупных масштабах. Такого же мнения придерживается экономист банка Nordea Олли Карккайнен. По его словам, в результате эксперимента государственная казна не досчитается порядка 10 млрд евро, если не будут внесены изменения в действующую систему налогообложения. Эксперт считает, что предложение правительства является чистой теорией, а не реалистичным способом создания работающей системы безусловного базового дохода.

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