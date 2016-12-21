Санкт-Петербург, 21 декабря, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Новым заместителем полномочного представителя президента РФ в СЗФО Николая Цуканова назначена бывший министр экономики Калининградской области Анастасия Кузнецова.

Gov39.ru Новый замполпреда Анастасия Кузнецова

Как сообщает официальный сайт полпредства, в ведении Кузнецовой — «вопросы контрольной деятельности и реализации экономической и социальной политики».

Корреспондент ИА REGNUM, дополняет, что Кузнецова стала единственным министром в калининградском правительстве, ушедшем в отставку после перевода калининградского губернатора Цуканова в руководители представительства.

Анастасии Кузнецовой 36 лет. Она родилась в Клайпеде (Литва), закончила частную образовательную организацию «Калининградская высшая школа управления». С 2001 по 2010 гг. работала в совете муниципальных образований Калининградской области».

В 2010 году — со вступлением Николая Цуканова в должность губернатора Калининградской области — Кузнецова была сначала назначена советником губернатора, а через три года — министром экономики Калининградской области (став на то время самым молодым министром региона).

По сообщению калининградского портала «Руград», «Анастасия Кузнецова и Светлана Цуканова (супруга Николая Цуканова. — ИА REGNUM ) являются близкими подругами» (Цуканова и Кузнецова, в частности, вместе работали в совете муниципальных образований Калининградской области).

В бытность работы в Калининградской области Анастасия Кузнецова запомнилась СМИ громким заявлением о социально-экономическом прогнозе российского эксклава на 2014 год: «Мы прекрасно с вами понимаем, если в какой-то момент США перестанут поддерживать свою программу поддержки экономики, то это на нас скажется».

Также Кузнецова запомнилась открытием первого игорного заведения в Калининградской области на берегу Балтийского моря. В частности, когда чиновницу журналисты попросили «сделать ставку на автомате», она ответила: «Я не азартный человек. Если играю, то только в шахматы. Когда-то был третий разряд».