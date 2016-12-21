Санкт-Петербург, 21 декабря, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Станция «Елизаровская» Петербургского метрополитена откроется для пассажиров 29 декабря, в последний четверг 2016 года, после почти годового капитального ремонта. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщила пресс-служба городской подземки.

Metro.spb.ru Панно в вестибюле метро «Елизаровская»

Основной причиной закрытия станции на капремонт с февраля 2016 года в метрополитене называли изношенность основных несущих конструкций — чугунной отделки эскалаторного тоннеля и его гидроизоляции.

«Все основные работы на «Елизаровской» уже завершены, осталось лишь закончить монтаж оборудования для автоматического пополнения проездных билетов и продажи жетонов, установить выходную группу турникетов, нанести на пол вестибюля тактильную разметку для слабовидящих пассажиров и провести генеральную уборку», — говорится в сегодняшнем сообщении метрополитена.

Во время капремонта специалисты полностью восстановили гидроизоляцию наклонного хода, установив современные конструкции из композитных материалов, отремонтировали эскалаторы, их балюстраду заменили на негорючую.

Вместо устаревших торшеров на балюстраде эскалаторов установлены энергосберегающие светодиодные светильники. Проведена модернизация систем видеонаблюдения, контроля доступа, комплексный капремонт служебных помещений с оснащением автоматической пожарной сигнализацией и другие работы.

«Над наклонным ходом установлено мозаичное панно с видами промышленного Петербурга», — добавили в пресс-службе подземки.

Станция «Елизаровская» расположена на третьей («зелёной»), Невско-Василеостровской линии метро. Станция была открыта 21 декабря 1970 года в составе участка «Площадь Александра Невского-1» — «Ломоносовская». Свое название она получила по проспекту, возле которого возведена, носящему имя М.Т. Елизарова — первого наркома путей сообщения Советской республики. Ежедневный средний пассажиропоток станции — около 33 тыс. пассажиров на вход и около 34 тыс. — на выход.

Как ожидается, после открытия «Елизаровской» на капремонт в январе 2017 года закроется станция «Лесная» на первой линии Петербургского метрополитена. Ее ремонт также продлится 11 месяцев.