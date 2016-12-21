Москва, 21 декабря, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 22 декабря, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 68,75 копейки и составил 61,10 руб.

Курс евро к рублю упал на 59,20 копейки — до 63,60 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 64,5 копейки — до 62,23 руб.

Читайте также: «ЦБ включил печатный станок?»