Оренбург, 21 декабря, 2016, 13:48 — ИА Регнум. В Грачевском районе Оренбургской области 20 декабря произошел крупный пожар. В селе Александровка сгорел двухквартирный жилой дом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, позднее обнаружение способствовало значительному распространению пожара. Огонь уничтожил кровлю и перекрытия жилого дома, вещи, бывшие в употреблении, на общей площади 120 квадратных метров.

taschi1580 Пожар

В ликвидации пожара задействовали автоцистерну отдельного поста ПСЧ-23 и две добровольные пожарные команды (из сел Александровка и Петрохерсонес).

Предположительной причиной пожара называют нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электропроводки.

Двое мужчин (1985 и 1988 г. р.) погибли, ещё двое (1982 и 1985 г.р.) получили термические ожоги пламенем — 90% поверхности тела. Оба были доставлены в реанимационное отделение ЦРБ Грачёвского района.

Сегодня, 21декабря, в Грачёвку на вертолёте Ми-2 из Оренбурга доставлены реаниматолог и комбустиолог для оказания консультативной помощи местным специалистам по вопросу оказания дальнейшей медицинской помощи пострадавшим на пожаре.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области, по факту пожара и гибели людей проводится доследственная проверка. По предварительным данным, собственник двухквартирного жилого дома сдавал комнаты в найм для рабочих, которые выполняли работы по договору в населенном пункте.