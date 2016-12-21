Москва, 21 декабря, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Госдума уточнила перечень документов, необходимых для направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий семьи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, соответствующий закон приняла Госдума сразу во втором и в третьем чтении.

Credits-helps.ru Материнский капитал

Согласно закону, в перечне документов, представляемых для выдачи средств материнского капитала на строительство либо реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, копия свидетельства о праве собственности на недвижимость меняется на выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о правах на недвижимость.

Закон направлен на укрепление гарантий членов семей — получателей средств маткапитала и упрощение процедуры направления этих средств на улучшение жилищных условий. Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.