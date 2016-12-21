Иркутск, 21 декабря, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Деятельность павильонов и киосков, в которых незаконно продают алкогольную продукцию, будет прекращена. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 декабря, в мэрии Иркутска.

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Уточняется, что соответствующее поручение комитету экономики администрации города дал мэр Иркутска Дмитрий Бердников. По данным городской единой диспетчерской службы, за сутки поступило более 100 звонков от жителей, сообщивших о торговле алкоголем в нестационарных торговых объектах. Также звонки поступают на горячие линии округов и в различные подразделения администрации города. В мэрии отметили, что вся эта информация направляется в полицию и в комитет по экономике горадминистрации.

«Нельзя оставлять эти факты без внимания. Нужно добиваться закрытия этих точек вне зависимости от места их нахождения. Давайте проведем совместное совещание с собственниками земельных участков, я думаю, мы найдем понимание с их стороны. Ведь травятся наши жители», — сказал Дмитрий Бердников.

По данным начальника МКУ «Безопасный город» Андрея Медведева, за прошедшие сутки в дневное время совместно с полицией изъято 35 коробок спиртосодержащей продукции. Ночью удалось изъять 12 тонн фальсифицированного алкоголя, пять коробок с пробками от водки, 10 коробок «Боярышника».

Главный врач городской клинической больницы №8 Жанна Есева проинформировала, что пострадавшие приходят в больницу самостоятельно и приносят пустую тару от выпитой жидкости. Между тем с 22:00 по местному времени 20 декабря случаев отравления зафиксировано не было.

Мэр поручил комитету по социальной политике и культуре обратить внимание на несовершеннолетних, оставшихся без родителей в результате трагедии в Иркутске. По словам главы города, таким детям готовы помочь некоторые предприниматели. По сообщениям местных СМИ, от двух до семи детей остались сиротами из-за смертельного «Боярышника».

Соответствующим службам поручено оказать необходимую помощь по захоронению погибших от отравления.

В Минздраве региона ИА REGNUM сообщили, что с 17 по 21 декабря в результате отравления суррогатными спиртосодержащими средствами пострадали 106 человек, скончался 61 человек, в том числе 35 человек — в лечебно-профилактических учреждениях, 26 человек — до обращения к медикам.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»), передали для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с массовым отравлением «Боярышником» президент России Владимир Путин дал ряд поручений. В частности, он поручил ввести лицензирование и обязательную маркировку спиртосодержащей продукции; подготовить изменения в ставки акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию для снижения спроса на суррогаты алкоголя; усилить наказание за нарушения и преступления в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. Также поручено ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами.

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