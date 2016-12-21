Токио, 21 декабря, 2016, 13:38 — ИА Регнум. США готовы передать Японии часть территорий в северной части острова Окинава, на которых сейчас размещаются военные объекты Соединённых Штатов. Соответствующее заявление представило командование контингентом вооружённых сил США, размещённым на острове, сообщает агентство Kyodo.

Sonata Американская авиабаза на Окинаве

Комментируя решение американского военного командования, командующий американским контингентом на Окинаве Лоуренс Николсон сказал: «Сокращение тренировочного полигона на Окинаве не повлияет на нашу приверженность и способность работать с правительством Японии и силами самообороны».

Николсон заверил, что США могут и в дальнейшем продолжать возврат занятых сейчас американскими военными базами территорий японским властям.

Уточняется, что передача территорий произойдёт 22 декабря. До сих пор на них находился американский северный тренировочный полигон.

Между тем, на этом же острове уже построены новые вертолётные площадки для американских конвертопланов Osprey. Размещение этих летательных аппаратов губернатор префектуры Такэси Онага считает незаконным. Он отказался присутствовать на церемонии передачи территорий.

Напомним, договор о возвращении территорий подписан ещё в 1996 году, а реализация договорённостей была отложена на неопределенный срок в 2002 году.

Япония обязуется построить на этих территориях шесть вертолётных площадок для нужд американских вооружённых сил. Две площадки уже построены.