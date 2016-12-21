Берлин, 21 декабря, 2016, 13:37 — ИА Регнум.



Jay P. Lee Немецкая полиция

Полиция Германии разыскивает выходца из Туниса в связи с произошедшим 19 декабря терактом в немецкой столице, сообщает BFVTV.

Напомним, вечером 19 декабря многотонный грузовик марки Scania, в кабине которого находились двое человек, протаранил группу посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Один из нападавших погиб, второму удалось скрыться.

Первоначально предполагалось, что вторым участником теракты был задержанный в двух километрах мигрант из Пакистана, однако позже выяснилось, что он непричастен к трагедии, унесшей жизни 12 человек.

Ответственность за акт насилия на себя взяли боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя причастность исламистской террористической группировки остается под сомнением у правоохранительных органов ФРГ.