Копенгаген, 21 декабря, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Датская служба военной разведки обнародовала отчет об оценки рисков, с которыми сталкивается королевство. Поведение России, которая «играет мускулами» в последние годы, названо одной из главных угроз безопасности королевства, сообщает сегодня, 21 декабря, датское издание The Local.

U.S. Army Датские военные

Согласно отчету, Россия на своих северо-западных рубежах усиливает военное присутствие, проводит модернизацию военных объектов, поэтому регион Балтийского моря может стать основной ареной противостояния России и Североатлантического альянса.

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При этом, несмотря на то, что Россия проводит военные маневры, датские эксперты сомневаются, что Кремль рискнет прямой военной конфронтацией с Альянсом. «Недоверие России к НАТО и ее готовность пойти на риск увеличивают вероятность недопонимания и просчетов. Все это в совокупности усиливает небезопасность, в том числе и в регионе Балтийского моря, поэтому Россия в ближайшие годы продолжит оставаться значительной угрозой безопасности для Запада и для Дании», — говорится в отчете.

Помимо этого, опасаются авторы документа, Россия может представлять опасность в виртуальном пространстве. Уровень киберугроз против Дании очень высок, говорится в докладе, хакерским атакам подвергаются органы власти и коммерческие предприятия. Кибератаки из России и других стран могут быть организованы также для того, чтобы повлиять на общественное мнение в Дании или других западных странах, предупреждают спецслужбы.

Наряду с поведением России, кибератаками и электронным шпионажем, служба разведки называет в качестве угрозы деятельность террористов-одиночек.

Напомним, МИД России неоднократно предупреждал руководство Альянса и правительства стран-членов, что усиление российского военного присутствия у собственных северо-западных границ — ответ на развертывание системы ПРО в Европе, присоединиться к которой планирует и Копенгаген.

Как сообщало ИА REGNUM, посол РФ в Дании предупредил власти королевства, что Россия будет вынуждена принимать ответные меры по мере создания системы. «Не думаю, что датчане полностью отдают себе отчет в том, что случится, если Дания присоединится к американской системе ПРО. Дания будет тогда частью военной угрозы для России (…), а датские военные корабли станут законной мишенью для российских ядерных ракет. Это, конечно, ваше решение, но я хочу указать на то, что вы потеряете и деньги, и безопасность», — заявил посол Михаил Ванин на страницах газеты Jyllands-Posten весной.

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