Томск, 21 декабря, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Международный сетевой научно-образовательный центр ресурсных испытаний материалов открылся 20 декабря в Томском политехническом университете (ТПУ). Как сообщает пресс-служба учебного заведения, в новом центре ученые будут проводить оценку механических свойств в процессе создания новых материалов и конструкций, исследовать долговечность деталей и конструкций, разрабатывать научные основы перспективных методов повышения ресурсных характеристик новых материалов.

Томский политехнический университет Директор центра ресурсных испытаний Михаил Бурков

Центр ресурсных испытаний открылся на базе Республиканского инженерно-технического центра Института физики прочности и материаловедения СО РАН. Новый центр создан в рамках реализации программы развития стратегической академической единицы ТПУ «Космическое материаловедение». Его открытие завершило формирование большого инновационного инжинирингового центра по междисциплинарным проблемам материаловедения на базе Томского политеха. Напомним, в прошлом году ТПУ открыл первые две очереди: Научно-образовательный центр «Современные производственные технологии» и Центр перспективных исследований «Многоуровневое динамическое моделирование материалов и конструкций».

«Таким образом, в ТПУ появился центр, который обеспечивает полный цикл производства перспективных материалов для работы в самых агрессивных средах», — пояснил на открытии центра ректор университета Пётр Чубик.

По словам ректора, такими агрессивными средами являются космос, Арктика, подводные глубины. Ведущим направлением исследований специалистов центра станут композиционные материалы — самые перспективные на сегодняшний день материалы для экстремальных условий.

«Сформированный инжиниринговый центр — это единая точка, где ученые могут осуществлять комплексные проекты. Здесь реализуется как фундаментальная, так и прикладная составляющая. Это позволит привлечь не только российских, но и зарубежных заказчиков», — добавил директор Института физики высоких технологий Алексей Яковлев.

Во время открытия прошли демонстрационные испытания оборудования нового центра — разрушение образца титанового сплава с помощью сервогидравлической испытательной машины.

Добавим, уже сегодня в рамках сетевого взаимодействия в инновационном инжиниринговом центре ТПУ реализуются проекты в области высоких технологий почти на 500 млн рублей.

Это проекты в области проблем материаловедения, аддитивных технологий, математического моделирования свойств новых материалов, динамического моделирования. Среди них — проект по созданию наноспутника «Томск-ТПУ-120» — первого в мире космического аппарата, напечатанного на 3D-принтере; 3D-принтер для печати в условиях невесомости; защитные покрытия для космических иллюминаторов и другие проекты.