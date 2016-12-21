Москва, 21 декабря, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтении закон, направленный на стимулирование развития и обновления инфраструктуры железнодорожного транспорта, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. Документ был инициирован правительством РФ.

Pixabay.com Железная дорога

Законом предусматривается установление в отношении железнодорожных путей общего пользования, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, ставки налога на имущество организаций на 2016 год в размере 1%, а в отношении вновь вводимых объектов железнодорожных путей, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью на период 2016—2017 годов — в размере 0%.

Налоговые ставки, определяемые законами субъектов РФ в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, не могут превышать в 2017 году 1%, в 2018 году — 1,3%, в 2019 году — 1,3%, в 2020 году — 1,6%. Перечень имущества, относящегося к этим объектам, будет утверждаться правительством.