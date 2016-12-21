Калуга, 21 декабря, 2016, 13:23 — ИА Регнум. В Калужской области готовятся к вводу в эксплуатацию платной автомобильной дороги. Всего через два месяца в регионе в тестовом режиме должны заработать пункты оплаты за проезд на 50-километровом реконструированном участке автомобильной дороги М-3 «Украина». Об этом, как заявили корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря, шла речь на состоявшемся 20 декабря в калужском поселке Детчино совещании.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Скоро этот участок федеральной автотрассы станет платным для автомобилистов

По уточненным данным, на сегодняшний день на реконструированном участке трассы ведется активный монтаж пунктов взимания платы, проходят отделочные работы и, по предварительным данным, уже 15 февраля 2017 года начнется их эксплуатация в тестовом режиме.

Впрочем, как утверждают в государственной компании «Автодор», которая станет оператором по взиманию платы, на этом участке федеральной трассы к середине февраля должна быть сформирована полноценная структура пунктов взимания платы: завершен монтаж оборудования, сформированы смены сотрудников. Однако плата за проезд пока взиматься не будет. Период работы ПВП в тестовом режиме еще не установлен. Впрочем, по данным из неофициальных источников, на проверку оборудования потребуется не более одного месяца.

Ранее сообщалось, что жителям Калужской области предоставят льготы для проезда, однако, как будут обстоять дела на самом деле, пока не сообщается. При начале строительства планировалось, что каждый километр новой дороги обойдется автомобилистам в 1−1,2 рубля. Кроме того, дорожники предполагали, что участок со 124-го до 174-го километра трассы М3 «Украина» станет платным для проезда автомобилистов лишь в 2018 году.