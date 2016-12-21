Гавана, 21 декабря, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Реставрация Национального Капитолия Кубы награждена «Премией Бернхарда Реммерса» 2016 года. Это — высшая награда, присуждаемая одноименной немецкой академией за восстановительные работы.

Yomangani Гавана. Национальный Капитолий

Майкл Диегманн, президент компании MD Projektmanagement GmbH, работающий в течение девяти лет по сохранению и восстановлению объектов на Кубе, отметил, что «кубинское наследие очень важно». Эта компания ранее занималась на острове Свободы осуществлением работ по сохранению архитектурных памятников на кладбище Санта Ифигения в Сантьяго-де-Куба. А сейчас, участвует в восстановительных работах, объектами которых являются различные здания в Гаване. В том числе, монастырь святого Франциска Ассизского, комментирует Prensa Latina.

Отметим, что Старая Гавана — исторический центр столицы Кубы. Вместе со своими историко-культурными достопримечательностями входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По линии этой организации на реставрационные работы в Гаване регулярно выделяются денежные средства. Однако, влажный тропический климат, морская соль не способствуют сохранности зданий. И пресловутый «обшарпанный вид», который отмечают путешественники, побывавшие не только в Гаване, но и в других в прибрежных городах Карибского бассейна, объясняется не столько запущенностью, сколько влиянием климата.