Ереван, 21 декабря, 2016, 13:20 — ИА Регнум. 21 декабря в резиденции президента Армении прошла официальная церемония встречи прибывшего в Армению с официальным визитом президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани.

Администрация президента Армении

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении, Хасан Рухани провел отдельную беседу с Сержем Саргсяном, после чего состоялась встреча президентов в расширенном составе — с участием официальных делегаций двух стран.

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«Уважаемый господин президент, я тепло приветствую Вас в Республике Армения. Вы — ожидаемый и желанный гость армянского народа, и мы преисполнены надежды, что Ваш первый официальный визит в должности президента Исламской Республики Иран придаст новый дух и дыхание нашему сотрудничеству. Армяно-иранская дружба идет из глубины веков и, опираясь на эту очень прочную основу, мы в 1992 году установили межгосударственные отношения. Сегодня, спустя 25 лет, я очень рад, что мы можем констатировать: за этот период не было ни одного обстоятельства, которое бы бросило тень на наши отношения. Мы благодарны руководству Исламской Республики Иран за внимательное отношение к нашим отношениям. И мы всегда были прямы и честны в наших отношениях и готовы так же и продолжать. Пользуясь случаем, прошу передать мое глубокое уважение и добрые пожелания духовному лидеру Ирана Сейеду Али Хасану Хаменеи. Добро пожаловать в Армению!» — сказал Саргсян.

«Многоуважаемый президент, я безмерно благодарен и очень рад, что сегодня посетил Республику Армения — прекрасную страну Республику Армения и столицу Ереван. Мы считаем Республику Армения дружественной нам страной и желаем сделать наши двусторонние отношения еще более теплыми и развивать их. Мы, обе страны, принадлежим одной и той же культуре и цивилизации. Всегда отношения народов двух стран были теплыми и дружественными», — цитирует источник Рухани.