Калининград, 21 декабря, 2016, 13:23 — ИА Регнум. На 2017 год федеральный центр сократил на 14% субсидирование авиаперевозок из Калининграда в Москву и Петербург. При этом, два месяца назад Росавиация заявляла о снижении всего на 4%.

Kgd.aero Калининградский аэропорт

О сокращении объёма субсидирования льготных авиабилетов на калининградском направлении накануне сообщила спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко. По её данным, на будущий год на эти цели выделяется 400 млн рублей.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в 2016 году правительство РФ выделило на субсидирование авиаперевозок из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург и обратно 462 млн рублей. То есть в 2017 году сокращение на 62 млн рублей (14%). В октябре 2016 года Росавиация заявляла о снижении на 15 млн рублей (4%).

Отметим, что транспортная доступность жителей Калининградской области, отрезанной от основной территории России, является одной из ключевых проблем российского эксклава. Согласно правительственной программе субсидирования, цена билетов из Калининграда в Москву должна составлять 3800 рублей, в Санкт-Петербург — 3500 рублей.

В 2016 году авиакомпании, работавшие по этой программе, не освоили порядка 100 млн рублей. В продажу было пущено минимальное количество льготных билетов, что в итоге привело к тому, что в период летних отпусков стоимость авиабилета «Калининград-Москва» достигала 70 тысяч рублей в один конец.

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, комментируя журналистам, назвал этот факт «позорищем». Однако никакой ответственности авиаменеджеры за провал государственной программы не понесли.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что средняя стоимость авиабилета из польского Гданьска, например, в Барселону не превышает 200 злотых (около 3 тыс. рублей), чем пользуются калининградцы.