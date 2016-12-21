Москва, 21 декабря, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Контроль за реализацией приоритетных проектов станет одним из основных направлений работы Совета контрольно-счетных органов в 2017 году. Об этом сегодня, 21 декабря заявила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на совместном заседании президиума и Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате, сообщается на сайте СП РФ.

Тара-Амингу Здание Счётной палаты Российской Федерации

Голикова напомнила, что по инициативе президента России был создан Совет по стратегическому развитию и реализации приоритетных проектов, которым были одобрены 11 ключевых проектов, направленных на структурные изменения в экономике и социальной сфере. «Реализация этих проектов, — подчеркнула глава контрольного ведомства, — должна оказать системный позитивный эффект на развитие страны и повысить качество жизни граждан».

Счетная палата уже активно включилась в эту работу. При этом, учитывая, что 6 из 11 приоритетных проектов предусматривают участие регионов России, Голикова призвала региональные контрольно-счетные органы подключиться к этой работе с целью обеспечения системного мониторинга и контроля за их реализацией.

Для наиболее эффективной организации совместной работы контрольно-счетных органов в области контроля за реализацией приоритетных проектов Департаменту методологического обеспечения деятельности Счетной палаты РФ поручено разработать соответствующие методические рекомендации.