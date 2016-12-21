Ярославль, 21 декабря, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Ярославская областная дума предлагает в 2017 году передать лишь часть полномочий по управлению муниципальными водоканалами, позволяющих региону принять участие в подготовке инвестиционных программ и проведении учета всего имущества предприятий. Остальные полномочия, позволяющие полностью управлять деятельностью водоканалов, планируется передать в 2018 году — при условии сформированной программы, одобренной областным парламентом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной думе.

Ярославльводоканал

Достаточно бурное обсуждение этих вопросов прошло 21 декабря на совместном заседании комитетов по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике и по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления.

Скорость, которую правительство пытается задать обсуждению и принятию нужного решения, а также целесообразность объединения муниципальных Водоканалов в одну структуру волновали не только представителей оппозиции, но и членов фракции «Единая Россия». Все признали, что проблему качества питьевой воды решать необходимо, но в предложенном правительством способе депутаты усматривают слишком много подводных камней.

Например, депутат Владимир Беспалько привел в пример негативный опыт Ленинградской области, где объединенные водоканалы сейчас находятся в крайне тяжелой финансовой ситуации, и напомнил, что столь важное решение для региона и для каждого предприятия в отдельности надо обсуждать максимально подробно, даже если придется говорить об одном и том же по нескольку раз.

Руководство комитетов в лице Виктора Тамарова и Андрея Крутикова, судя по всему, с этим не совсем согласно. Ответы на неоднократно прозвучавший вопрос: почему полномочия надо передавать именно сейчас, вызывал у них некоторое раздражение. К слову, защищали законопроект именно они. Правительство предпочло занять молчаливую позицию, и лишь замдиректора департамента ЖКК Андрей Лукашов лаконично уточнял те или иные моменты.

«Если мы сейчас не примем, мы не создадим обязательных условий игры для области и для районов. И с большой вероятностью потеряем год, в течение которого необходимо изучить текущее состояние предприятий, определить дальнейшие действия и согласовать их с районами, понять перспективы и разработать финансовые планы. Это огромная работа, муниципалы самостоятельно с ней не справятся. Но повторю, сейчас вопрос о передаче активов не стоит», — пояснил председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Виктор Тамаров.

Собственно, передача всего комплекса полномочий по управлению Водоканалами на региональный уровень должна состояться в 2018 году. Руководство комитетов поясняет, что это будет сделано лишь в том случае, если планы правительства устроят законодателей. В противном случае, принятие этой законодательной нормы будет отложено, уверил вице-спикер Ярославской областной думы Павел Исаев.

Также депутаты пока не понимают, каким образом будет проходить передача полномочий и каких перспектив следует ожидать.

«Абсолютно неоднозначный закон. Если примем в первом чтении — пути назад не будет. Полномочия и имущественный комплекс нужно будет передавать. Но крупные города — Ярославль, Рыбинск, которые сегодня не имеют проблем с водоснабжением, могут ли они остаться независимыми?» — поинтересовался Владимир Беспалько.

Виктор Тамаров предложил вернуться к этому вопросу через год, когда будет определена программа действий. А вариантов немало, отметил он.

«Модель реализации проекта может быть разной: может быть внешняя концессия, может быть сформировано единое областное юрлицо. Путей развития очень много. Мы год даем на разбег, чтобы сесть, посчитать и понять, куда двигаться», — сказал Виктор Тамаров.

Отдельно встал вопрос о плате жителей за инициативы власти. Депутат Сергей Балабаев напомнил, что жители крупных городов исправно оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения. Но инвентаризация Водоканалов может вылиться в дополнительные расходы — как для граждан, так и для бюджета.

«Концепцию развития водохозяйственного комплекса РФ никто не читал, как я понимаю? Там написано, в каком случае передаются полномочия — и это случай не для Рыбинска, Ярославля и Переславля. Там объекты работают рентабельно, жители давно платят 100% за ресурс и давно свой вклад в модернизацию внесли. Поправки губернатора никто не смотрел? Инвентаризацию правительство делать не хочет. А если руководство комитетов хочет — то это требует финансовых вложений», — заметил Сергей Балабаев.

На этой высокой ноте Андрей Крутиков жестко потребовал отключить Сергею Балабаеву микрофон. Однако другие депутаты следом за ним поддержали вопрос о повышении тарифа для населения. Замдиректора департамента ЖКК Андрей Лукашов при этом заверил, что тариф на услуги для жителей утвержден до 1 июля 2018 года, а что будет потом — зависит от выбранной стратегии управления водоканалами.

Заместитель председателя облдумы Виктор Волончунас напомнил, что на следующий год в бюджете не предусмотрены инвестиции в водохозяйство региона. Между тем, проблему надо решать незамедлительно, подчеркнул он.

«По Ярославлю: пришла команда, которая ярославцев опередила. Пятый год у нас не могут разродиться по Водоканалу. Не приняли решения в 2012 году по реконструкции и развитию и ждут, когда там хуже будет. По Рыбинску: ресурсов у области нет. Следовательно, новая команда предложила условия. Они готовы изучить всю ситуацию, подготовить инвестпрограммы и договориться с думой, каким путем идти. Сегодняшний вариант позволяет это сделать согласованно. На мой взгляд это хороший компромисс. А сидеть и думать: отберут или не отберут — неправильно», — резюмировал Виктор Волончунас.

Однако пока о годовом переходном периоде, который анонсировали руководители комитетов, в законопроекте правительства речи не идет. Этот срок депутаты предлагают установить соответствующей поправкой, которую необходимо разработать и представить на заседании обоих комитетов в пятницу, 23 декабря.

«Есть предложение обсудить концептуально: поддерживаем мы в принципе работу в отрасли водоснабжения и водоотведения с точки зрения инвестиций или нет. Мы не будем принимать четких решений по второму чтению, потому что у нас на руках нет текста поправки, которую можно выработать. Предлагаю найти компромиссный вариант, проработать его с точки зрения концепции, принять ее за основу и дать поручение подготовить соответствующие изменения и поправки, которые рассмотрим в пятницу», — резюмировал вице-спикер Ярославской областной думы Павел Исаев.