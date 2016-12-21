Тула, 21 декабря, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В Тульской области обсуждается возможность ужесточения правил розничной торговли алкогольными напитками. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, эти и другие вопросы обсуждались 20 декабря на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и противодействию незаконному производству и обороту алкогольной продукции в Тульской области под председательством заместителя председателя правительства — министра экономического развития Тульской области Григория Лаврухина.

Сергей Неманов Алкоголь

Григорий Лаврухин отметил, что вопросы предотвращения незаконного производства и оборота алкогольной продукции наиболее актуальны в преддверии новогодних и рождественских каникул. Он также напомнил, что эта тема накануне обсуждались на заседании правительства России под председательством Дмитрия Медведева, который распорядился внести изменения в нормативную правовую базу для усиления борьбы с суррогатным алкоголем, а также ужесточить наказания и увеличить штрафные санкции за распространение нелегального алкоголя.

«Несмотря на меры, которые принимаются федеральными органами власти, мы должны провести необходимые мероприятия, направленные в первую очередь на недопущение трагических событий, которые произошли в Иркутске. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал поручения — в полном объёме осуществить необходимые мероприятия в этом направлении, синхронизируя их с федеральными ведомствами», — сказал Григорий Лаврухин.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева напомнила о ряде изменений в федеральном законодательстве. Так, с 31 марта 2017 года лицензирование розничной продажи алкогольной продукции разделяется на два вида: розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Пока на оба вида деятельности выдаётся одна лицензия. С 1 июля 2017 года также вводится запрет продажи алкоголя в полимерной потребительской таре объёмом более 1500 миллилитров. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания допускается только в предприятиях общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей, с условием вскрытия лицом, непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной продукции, потребительской тары. Кроме того, потребление алкогольной продукции, приобретённой в объекте общественного питания, допускается только в этом объекте.

В связи с необходимостью приведения в соответствие регионального законодательства с федеральным, а также поступлением предложений по дополнительным ограничениям сформирована рабочая группа. В числе предложений по внесению изменений в региональное законодательство, в частности, ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции с 10:00 до 22:00, для предприятий общественного питания (кроме ресторанов) — до 23:00. Также предлагается запретить продажу алкогольной продукции во время проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей в радиусе 500 м либо дифференцированно в зависимости от численности жителей поселения. Во время проведения публичных массовых мероприятий предлагается запретить реализацию алкогольной продукции только в том случае, если проведение концерта организовано на открытой площадке.

В числе других предложений — уменьшить минимальный размер уставного капитала организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, установив его в размере 200 тыс. рублей либо установив его размер для городских и сельских поселений; установить запрет розничной продажи алкогольной продукции на расстоянии не менее 100 м по прямой линии без учёта искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, расположенной на сформированном земельном участке, предназначенной для оказания образовательных услуг.

Также предлагается запретить торговлю алкогольной продукцией на первых этажах многоквартирных домов, за исключением мест, указанных в лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Все эти предложения в кратчайшие сроки будут обсуждены экспертами и членами рабочей группы. По результатам рассмотрения обобщённые предложения будут направлены губернатору Тульской области.