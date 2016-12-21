Москва, 21 декабря, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Закон, регламентирующий применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками ФСИН к заключенным, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. Закон вызвал резонанс — правозащитники осудили изменения, предлагаемый к первому чтению. После дискуссии документ был серьезно доработан.

77.fsin.su Сотрудники ФСИН

В результате доработки «четко прописаны основания и порядок применения физической силы, оружия и спецсредств», подчеркнул глава комитета Госдума по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»). В новой редакции заложен «принцип минимизации последствий применения физической силы и своевременного оказания медицинской помощи пострадавшим», отметил он.

Сила и спецсредства

Прежде всего, из текста закона исключена норма, разрешающая сотрудникам ФСИН применять силу и спецсредства к заключенным за нарушение режима содержания.

Закреплено положение, в соответствии с которым заведомо незаконные приказы и распоряжения о применении физической силы, спецсредств и оружия выполнению не подлежат.

Также прописывается, что сотрудник уголовно-исполнительной системы не несет ответственность за вред, причиненный при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, только в случае, если их применение было признано правомерным.

Кроме того, вводится запрет нахождения с огнестрельным оружием на территориях исправительных учреждений и следственных изоляторов, за исключением случаев, установленных законом.

Закреплен порядок, в соответствии с которым, сотрудники ФСИН не могут открыто носить спецсредства на территории учреждения, исполняющего наказание.

При наличии возможности, применение сотрудниками физической, силы, специальных средств и оружия подлежит фиксации видеорегистратором либо иным аудиовизуальным средством.

Уточнен порядок фиксации медицинскими работниками случаев причинения телесных повреждений при применении физической силы, оружия и спецсредств, а также порядок направления материалов по таким случаям прокурору.

Применение

Оговорено, что спецсредства применяются для пресечения неповиновения или противодействия со стороны осужденных и лиц, заключенных под стражу, только в случаях, когда они связаны с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудника уголовно-исполнительной системы или иного лица.

Дополнен перечень запретов и ограничений на применение специальных средств. В частности введены ограничения на применение электрошокера.

Прописано, что сотрудник уголовно-исполнительной системы не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении людей, если в результате его применения могут пострадать случайные лица.

За сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций закреплено право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в целях самообороны и противодействия преступлениям. Регламентированы порядок и случаи их применения.