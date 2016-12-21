Якутск, 21 декабря, 2016, 12:48 — ИА Регнум. По инициативе постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии под председательством Владимира Прокопьева в Государственном Собрании (Ил Тумэн) состоялись парламентские слушания, на которых подведены промежуточные итоги реализации Федерального закона № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Депутаты Якутии обсудили «дальневосточный гектар»

Выступая с основным докладом о ходе реализации Федерального закона № 119-ФЗ первый заместитель министра имущественных и земельных отношений республики Виктор Афанасьев сообщил, что в рамках второго этапа реализации Федерального закона в уполномоченные органы поступило всего 7 168 заявок на земельные участки, из них гражданами отозвано 1 154 заявки, отрицательное решение принято по 2 233 заявкам, положительное решение — по 724 заявкам, заключён 31 договор. Больше всего заявок на предоставление гектаров — 3 548 — подано в Хангаласском улусе. С содокладами выступили заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Саха (Якутия) Пётр Тарабукин, руководитель Департамента по лесным отношениям Джулустан Хон, руководитель МФЦ «Мои Документы» Таисия Батуева, представители улусов.

Участники парламентских слушаний отметили, что за период действия Федерального закона № 119-ФЗ на территории Якутии выявлены проблемы. Основу предоставления земельных участков в упрощенном порядке составляет федеральная информационная система (ФИС) для выбора и предоставления земельных участков. Между тем скорость информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в большинстве населённых пунктов республики не позволяет жителям полноценно пользоваться предлагаемым сервисом. Реализация Федерального закона № 119-ФЗ показала, что в настоящее время ФИС работает нестабильно, таким образом не обеспечивается равный доступ граждан к сети интернет. Так, отмечено, что в Якутии 234 уполномоченных органа не имеют возможности принимать заявления через ФИС.

Выявлены проблемы, связанные с отсутствием государственной регистрации прав на ранее учтённые земельные участки, на линейные объекты инфраструктуры (на линии электропередач, газопроводы, трубопроводы), на земельные участки недропользователей, а также отсутствие в сведениях государственного кадастра недвижимости границ охранных зон особо опасных объектов, водных объектов, зон затопления и подтопления, охотничьих угодий. У граждан и уполномоченных органов по предоставлению земельных участков из-за некорректного отображения на публичной кадастровой карте Росреестра имеющихся сведений (смещения границ земельных участков) возникают проблемы с использованием интерактивной карты ФИС «Надальнийвосток.рф». По результатам проведенного анализа в ФИС 409 кадастровых кварталов 106 населённых пунктов отображаются некорректно, смещение составляет от 100 метров до 70 километров, или имеются существенные сдвиги по оси координат. Указанные кварталы расположены на территории 13 улусов (Намский, Хангаласский, Амгинский, Аллаиховский, Абыйский, Верхневилюйский, Булунский, Анабарский, Верхоянский, Алданский, Кобяйский, Мирнинский, Среднеколымский районы) и городской округ «город Якутск». Это приводит к тому, что многие населённые пункты на интерактивной карте отображаются без земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, что влияет на увеличение отказов в предоставлении земельных участков.

Имеются проблемы по обработке поступивших заявлений, такие как отсутствие возможности подачи заявлений в органы кадастрового учета в электронной форме, не учитывается самопересечение границ испрашиваемых земельных участков, нет возможности определить месторасположение испрашиваемого земельного участка.

Также отмечено, что Федеральным законом № 119-ФЗ не учитываются природно-климатические особенности Якутии, в том числе особенности эксплуатации земель в зоне расположения многолетней мерзлоты. Мерзлотные ландшафты, ранее исправно служившие человеку, в настоящее время теряют свою устойчивость с каждым годом. Действия человека при этом только усугубляют этот процесс. Это усугубляется тем, что Федеральным законом № 119-ФЗ разрешается предоставление земельных участков, под вырубку лесных насаждений, находящихся на соответствующих земельных участках, что, в свою очередь, способствует деградации вечной мерзлоты.

С учетом изложенного участники парламентских слушаний приняли рекомендации парламенту Якутии, Правительству республики, министерству имущественных и земельных отношений региона, министерству охраны природы республики, департаменту по лесным отношениям Якутии, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия), главам муниципальных районов, органам местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений республики.

Государственному Собранию (Ил Тумэн) рекомендовано продолжить продвижение предложения Республики Саха (Якутия) о продлении второго этапа реализации Федерального закона № 119-ФЗ до 1 февраля 2018 года, а также продолжить деятельность по разъяснению норм Федерального закона №119-ФЗ.

Правительству Якутии, в частности, рекомендовано в срок до 30 декабря 2016 года подготовить предложения по территориям, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование по нормам Федерального закона № 119-ФЗ для последующего внесения соответствующего проекта республиканского закона в Госсобрание (Ил Тумэн). Также рекомендовано в срок до 30 декабря 2016 года обратиться в Минвостокразвития России с предложением доработать функционал ФИС с целью стабильности и корректности её работы. Рекомендовано в срок до 30 декабря 2016 рассмотреть возможность резервирования земель для государственных нужд республики; продолжить работу со средствами массовой информации и населением по освещению и разъяснению положений Федерального закона № 119-ФЗ, о необходимости проведения кадастровых работ на ранее учтенные земельные участки, о необходимости внесения в государственный кадастр недвижимости границ охранных зон линейных объектов; организовать работу с недропользователями в части оформления прав на земельные участки, в том числе на землях лесного фонда и другие рекомендации.

Министерству имущественных и земельных отношений Якутии рекомендовано совместно с министерством сельского хозяйства и продовольственной политики республики провести разъяснительную работу среди крестьянских (фермерских) хозяйств о порядке получения земельных участков по нормам республиканского закона от 24 ноября 2016 года «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)», так называемом законе «о якутском гектаре». Министерству охраны природы республики, в частности, рекомендовано ускорить работу по завершению территориального охотустройства; завершить работу по оформлению прав на земельные участки особо охраняемых природных территорий республиканского значения.

Постоянный комитет парламента Якутии по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии под председательством Владимира Прокопьева будет держать исполнение утверждённого на пленарном заседании постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «О ходе реализации Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на контроле.