Ярославль, 21 декабря, 2016, 12:46 — ИА Регнум. В 2017 году в Ярославской области будет реализован новый проект инициативного бюджетирования. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, проект предполагает реализацию инициатив населения за счет средств бюджетов всех уровней. Применить такой подход региональные власти намерены в сфере благоустройства.

Pixabay.com Футбольные ворота

«Уникальность проекта заключается в том, что наиболее актуальные вопросы в части, к примеру, благоустройства территорий определяют сами жители. И если им нужна футбольная площадка, то она и будет построена», — уточнил заместитель председателя Правительства области — директор департамента финансов Илья Баланин.

Как утверждают в правительстве области, в срок до 1 марта будет сформирована нормативная база проекта и проведено обучение представителей муниципальных образований. Вопросы формирования предложений будут обсуждаться на встречах с общественностью. Конкурс на реализацию проектов программы будет объявлен в марте, а в мае на объектах уже должна будет начаться работа. Итоги программы планируется подвести в ноябре.

По словам Ильи Баланина, примером инициативного бюджетирования в действии можно назвать проект «Обустроим область к юбилею», в рамках которого выполнено более тысячи различных мероприятий. Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект предполагался одним из главных средств предвыборной программы «Единой России» на выборах в Госдуму РФ в 2016 году. В 2017 году состоятся выборы губернатора Ярославской области.

Руководство региона заявляет о намерении продолжать инициативы в сфере благоустройства, поэтому в центре внимания новой программы остается обустройство придомовых территорий, мест для отдыха, строительство спортивных площадок, ремонт домов культуры.

На реализацию программы предполагается потратить около 700 миллионов рублей — это совокупные средства областного и федерального бюджетов. Кроме того, правительство не исключает возможности привлечения средств населения.

«Как показывает практика, если человек вкладывает хотя бы рубль, он уже более ответственно относится к полученному имуществу», — отметил Илья Баланин.

Потому приоритет при включении в программу будет отдаваться тем объектам, в реализации которых жители готовы поучаствовать финансово. Такая практика в течение нескольких лет существует в Ярославле. Городской бюджет софинансирует 50% затрат жителей на благоустройство, в основном этим правом пользуются товарищества собственников жилья.