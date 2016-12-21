Мурманск, 21 декабря, 2016, 12:45 — ИА Регнум.



MOs810 Рыбные отходы

Заполярные власти не могут вмешаться в конфликт интересов, возникший на почве активной утилизации рыбных отходов под Мурманском. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, так губернатор области Марина Ковтун отреагировала на возникшие у местных жителей жалобы на неприятный запах, царящий в посёлке Мурмаши.

«Повлиять на эту ситуацию могут контролирующие органы, — заявила Ковтун. — Также правительство Мурманской области не может принять решение о закрытии этого предприятия, поскольку решение находится в плоскости муниципальных властей и взаимоотношений юридических лиц, в данном случае — субъектов частного предпринимательства. Поэтому жители реагируют, контролирующие органы уже своё решение вынесли и дело за ними».

По словам Ковтун, предприниматель, с которым заключили договор об утилизации отходов, работал преимущественно с прошлогодними отходами.

«Я не могу сказать, что это какая-то новая рыба, что касается утилизации отходов рыбы — большой проблемы, с которой мы столкнулись при рыборазведении в садках, она практически решена, есть какой-то отход, компании «Русское море» и «Русский лосось» заключили контракты с теми юридическими лицами, которые кремацию отходов осуществляют. То, что жители при этом недовольны — реакция уже взята на вооружение нашими контролирующими органами, только они могут принять решение о закрытии этих предприятий», — заключила губернатор.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Мурманской области была создана рабочая группа по мониторингу и анализу ситуации с выбросами в атмосферу продуктов деятельности крематоров в Кольском районе.

Напомним, в начале ноября северяне пожаловались на неприятный запах в районе посёлка Мурмаши. По их мнению, происходящее связано с уничтожаемыми вблизи населённого пункта биологическими отходами, которые образовались из-за мора сёмги в прошлом году. О миксобактериозе в садках предприятий аквакультуры стало известно после того, как мурманчане обнаружили сразу несколько свалок мёртвой сёмги.