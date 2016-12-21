Москва, 21 декабря, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Россия может прервать авиационное сообщение с Таджикистаном в случае, если Душанбе не будет действовать в соответствии с ранее взятыми обязательствами. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ.

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«С 00 часов 22 декабря российская сторона оставляет за собой право остановить воздушное сообщение между двумя странами, если таджикская сторона не будет следовать взятым на себя обязательствам», — говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, авиакомпания «Ямал», которой правительство поручило выполнять полеты по маршрутам «Жуковский» — Душанбе и «Жуковский» — Худжанд, ранее обратилась к ведомству гражданской авиации Таджикистана с заявкой на совершение таких рейсов. Однако в Душанбе, нарушив ранее подписанный обеими сторонами протокол, такое разрешение не выдают. Минтранс считает действия таджикской стороны неправомочными.