Тула, 21 декабря, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Развитие всестороннего взаимодействия между органами исполнительной власти, профсоюзами и работодателями является одним из приоритетов работы правительства Тульской области. Об этом заявил губернатор Алексей Дюмин в ходе рабочей встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым 20 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области.

Tularegion.ru Встреча Алексея Дюмина и Михаила Шмакова

«В этом плане мы большое внимание уделяем взаимодействию с Тульской Федерацией профсоюзов», — подчеркнул губернатор.

Глава региона сообщил, что более 140 тысяч жителей и двух тысяч работодателей Тульской области состоят в профсоюзном движении. Уже более 20 лет в регионе успешно работает комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В её составе есть и члены областной Федерации профсоюзов. Региональное министерство труда и социальной защиты отвечает за развитие системы социального партнерства.

Михаил Шмаков отметил, что задача Федерации независимых профсоюзов России заключается в том, чтобы все граждане России могли получить работу в соответствии с образованием и желанием. «Защита прав и интересов трудящихся — главная задача профсоюзов. Здесь четыре основных направления: рабочие места, заработная плата, охрана труда и исполнение социальных гарантий», — отметил председатель Федерации независимых профсоюзов России.