Санкт-Петербург, 21 декабря, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Чтобы арестовать автомобиль должника, владеющего цветочным магазином, судебные приставы Приморского района Санкт-Петербурга заказали у него букет роз с доставкой в свой районный отдел. Автомобиль будет продан, если цветочный бизнесмен не вернет долг банку. Об этом сообщили сегодня, 21 декабря, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1984. СССР Розы

Как отмечается, петербуржец задолжал банку 225 тысяч рублей. По мировому соглашению должник выплатил банку 125 тысяч рублей. Однако затем мужчина перестал вносить платежи, и банк обратился к судебным приставам.

Последние выяснили, что должник владеет цветочным магазином и автомобилем, на котором осуществляет доставку заказов. Добровольно в районный отдел судебных приставов мужчина не приходил и задолженность не выплачивал.

Тогда приставы пошли на хитрость и заказали в фирме должника букет розовых роз.

«Мужчина подъехал к жилому дому, где находится районный отдел судебных приставов, и начал искать адресата — в это время судебный пристав составил акт описи и ареста автомобиля должника Peugeot 107, который был передан представителю банка на ответственное хранение», — рассказали в УФССП по Санкт-Петербургу.

Должнику вручили копию акта об аресте имущества. Если он не найдет средств для погашения кредиторской задолженности, автомобиль будет реализован в пользу банка.