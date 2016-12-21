Якутск, 21 декабря, 2016, 12:33 — ИА Регнум. На двадцать шестом очередном пленарном заседании Госсобрания (ИлТумэн) 20 декабря парламентарии Якутии приняли в первом чтении проект закона о внесении изменений в республиканский закон «О выборах Главы Республики Саха (Якутия)», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна 26-е пленарное заседание Госсобрания (ИлТумэн)

Проект закона разработан народными депутатами республики Алексеем Еремеевым, Ольгой Балабкиной и Василием Местниковым в целях приведения в соответствие отдельных норм Закона Республики Саха (Якутия) «О выборах Главы Республики Саха (Якутия)» изменениям законодательства о выборах и об основных гарантиях избирательных прав граждан.

Представляя проект закона один из инициаторов, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев пояснил, что в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» внесены изменения, регулирующие нахождение представителей средств массовой информации в помещениях для голосования, права и полномочиями членов избирательных комиссий и другие изменения.

Согласно законопроекту, полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть прекращены в любое время назначившим его кандидатом, доверенным лицом кандидата и переданы другому лицу. При этом кандидат, доверенное лицо кандидата вправе прекращать полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового члена комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и той же комиссии не более чем пять раз. Срок полномочий членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса, которые назначены кандидатом, избранным на должность Главы республики, или его доверенным лицом, продолжается до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах ИлДархана.

Статья 18 закона дополняется нормой о том, что зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии, не позднее, чем за три дня до дня голосования представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную избирательную комиссию. В данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование комиссии, куда наблюдатель направляется.

Статья 18 дополняется нормами о том, что представители средств массовой информации, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни досрочного голосования, а также производить фото‑ и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей комиссии. При этом представители СМИ аккредитуются в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению Центральной избирательной комиссией Республики Саха (Якутия). Заявки на аккредитацию для осуществления указанных полномочий должны быть поданы редакциями средств массовой информации в комиссию не позднее, чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования).

В информационных телепрограммах и радио программах, публикациях в периодических печатных изданиях, выпусках либо обновлениях сетевого издания сообщения о проведении предвыборных мероприятий, должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются избирательными объединениями и кандидатами. В них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному объединению, не должна допускаться дискриминация, в том числе по времени освещения их предвыборной деятельности, деятельности, связанной с проведением референдума, объему печатной площади, отведённой для таких сообщений.

Вносятся изменения в статью 40 закона о том, что при проведении выборов использование в агитационных материалах изображений физического лица допускается только в следующих случаях: использование избирательным объединением изображений выдвинутых им на соответствующих выборах кандидатов, включая кандидатов среди неопределенного круга лиц; использование кандидатом своих изображений, в том числе среди неопределённого круга лиц.

В случае предоставления эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, условия их оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов, которым они предоставлены. Это требование не распространяется на редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденных кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов (в том числе их структурными подразделениями). Под периодическим печатным изданием, учрежденным кандидатом, в настоящем Законе понимается периодическое печатное издание, учрежденное не менее чем за один год до начала избирательной кампании гражданином Российской Федерации, участвующим в выборах Главы Республики Саха (Якутия) в качестве кандидата.

Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим списки кандидатов, инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума равные условия оплаты изготовления этих материалов.

Согласно вносимым изменениям в статью 58 закона, член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от участия в её работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство о выборах Главы Республики Саха (Якутия) и факт такого нарушения установлен в судебном порядке. Исполнение соответствующего судебного решения обеспечивают правоохранительные органы. Правоохранительные органы также обеспечивают в соответствии с федеральными законами безопасность граждан и общественный порядок в помещении для голосования и на территории избирательного участка, участка референдума.

В ходе обсуждения свои предложения высказали народные депутаты республики Виктор Губарев и Владимир Фёдоров. По предложению Алексея Еремеева проект закона принят на пленарном заседании в первом чтении. Поправки и предложения к законопроекту субъектам права законодательной инициативы можно вносить до 12 января 2017 года.