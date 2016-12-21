Москва, 21 декабря, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Судя по операциям Банка России, «печатный станок» заработал в полную силу. Такая политика может привести к ситуации декабря 2014 года, и курс может приблизиться к отметке 91 рублей за доллар, предупреждает аналитик GLOBAL FX Павел Берлинов.

Pixabay.com Деньги

«На днях стало известно, что пакет акций «Роснефти» в размере 19,5% был продан швейцарскому Glencore и фонду Катара. При этом кредиты этим организациям должен был предоставить итальянский банк Intesa. Но, как выяснилось 19 декабря, банк всего лишь изучает возможность участия, а власти Европы проверяют эту сделку на соответствие санкциям. При этом в прошлую пятницу деньги уже поступили в бюджет в полном размере. Возникает закономерный вопрос: откуда деньги?» — отмечает эксперт.

«Судя по операциям нашего ЦБ за последнее время, деньгами нас обеспечил печатный станок. Пару месяцев назад «Роснефтегаз» перевел на депозит в Газпромбанк 29 млрд долларов, а, как сейчас известно, именно этот банк и передал деньги в казну. Поступления валюты в Россию замедлились, и весь банковский сектор сейчас страдает от нехватки ликвидности», — указывает Берлинов.

В декабре ожидаются серьезные выплаты по госдолгам, порядка 13,5 млрд долларов, констатирует эксперт. «Сама же «Роснефть» должна в декабре заплатить порядка 4 млрд долларов за покупку нефтеперерабатывающего завода в Индии и 4 млрд по долгам. Получается, что долларов в стране дефицит, а рублевая ликвидность увеличилась еще на 700 млрд рублей», — говорит аналитик.

Также в конце 2016 года будут осуществлены самые крупные бюджетные выплаты, напоминает он. «В итоге недостаток иностранной валюты и переизбыток национальной вызовут мощный всплеск на валютном рынке. Долго играть в такие игры не получится. Скоро мы увидим масштабное движение пары рубль/доллар вверх, минимум в район 66−67 рублей за американский доллар. А в случае, если наш регулятор не совладает с огромной массой напечатанных денег, то может произойти ситуация, подобная декабрю 2014 и январю 2016. Только цель у пары будет уже в районе 91 рублей за доллар», — прогнозирует эксперт.